1-0 Juventus sul Galatasaray all'intervallo. Mancano ancora due gol, ma lo Stadium applaude

La Juventus è a un terzo della propria opera, quando è arrivata a 45 minuti dal termine del doppio playoff di Champions League contro il Galatasaray. Dopo il 5-2 in favore dei turchi dell'andata, all'intervallo del ritorno il risultato parziale sorride alla Vecchia Signora, avanti 1-0. Servono però ancora due reti ai bianconeri, per poter portare la sfida almeno ai tempi supplementari.

Allo Stadium va in scena una sfida molto intensa fin da subito. La Juventus d'altronde punta a sbloccare il match prima possibile, mentre il Galatasaray mira a mettere in ghiaccio i ritmi della contesa allo Stadium, forte del vantaggio accumulato a Istanbul. Si comincia con una serie di tentativi aerei poco fortunati da una parte e dall'altra (Gatti e Koopmeiners per la Juve), fino al primo tiro in porta del match che è realizzato da Osimhen (con deviazione) sul quale però c'è Perin.

A metà primo tempo Locatelli prova a suonare la carica da fuori area, sbattendo però sui guantoni di Cakir. È comunque il segnale che il mondo Juventus aspettava: da lì prima per poco non la sblocca Yildiz, poi Thuram conquista calcio di rigore facendosi stendere in area da Torreira. Va a concludere proprio Locatelli, che non sbaglia e realizza l'1-0 con cui si conclude poi anche il primo tempo. Tra le proteste dei bianconeri, in particolare di Spalletti, che ha già minacciato ad assistenti arbitrali e quarto uomo di star pensando di lasciare il campo di fronte alle perdite di tempo del Gala. All'intervallo, comunque, 1-0 per la Juve. E il pubblico dello Stadium applaude gli sforzi dei loro calciatori.

