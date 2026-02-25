Kalulu: "Dopo l'Inter ho spento il cellulare. Tanti hanno parlato, ma la squalifica è rimasta"

Dopo il derby d’Italia, Pierre Kalulu ha spento il telefono. Meglio non leggere: “Non volevo alimentare la frustrazione”, ha spiegato il difensore della Juventus in un’intervista rilasciata a L’Equipe. Inevitabile tornare su quanto accaduto con l’Inter: “Hanno parlato tanti, ma alla fine la squalifica è rimasta ed è meglio lasciarsi tutto alle spalle”.

In molti hanno anche suggerito che le polemiche per la gara di due giornate fa, con l’arbitraggio di La Penna e la simulazione di Bastoni, abbiano influito sul successivo 5-2 incassato dai bianconeri a Istanbul con il Galatasaray: “Non credo che sia andata così - dice Kalulu -, sembrerebbe cercare scuse. E invece abbiamo sbagliato la patita”.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano francese, Kalulu ha parlato anche del rapporto con la nazionale, di cui non veste la maglia da giugno scorso (“È il top per qualsiasi giocatore, un sogno d’infanzia. Mi sento pronto per il Mondiale”), come pure delle critiche, sui social e non: “Sono stato anche io tifo, so come funziona. Non vanno prese sul personale: se non voglio leggerle, basta non andare sui social. Anche quando le cose vanno bene: non mi serve che un utente mi dica se ho giocato bene oppure no”.