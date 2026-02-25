Esclusiva TMW Brann, capitan Knudsen punta il Bologna: "Il Bodo ci dà fiducia per la rimonta"

Il Bologna si appresta ad affrontare il ritorno dei playoff di Europa League contro i norvegesi del Brann. L'andata è stata decisa dal gol di Santiago Castro, per conquistare gli ottavi di finale gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno dunque evitare cali di concentrazione per evitare sorprese: basterà un pareggio per il pass.

Alla vigilia della gara del Dall'Ara è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com il capitano della squadra di Alexandersson, Fredrik Pallesen Knudsen, per parlarci delle sue sensazioni.

Cosa avete imparato dalle precedenti sfide contro il Bologna?

"Che sono un'ottima squadra dal punto di vista tattico e offensivo. E che giocano uomo su uomo in tutte le zone del campo, con uno stile di gioco intenso".

Proverete ad attaccare forte fin dall'inizio per la rimonta domani? Quanto credete nella qualificazione?

"Certamente cercheremo di attaccare in questa partita, per fare i gol che ci servono per qualificarci. E crediamo di poter far male al Bologna".

Cosa ne pensa del suo ex compagno Helland, che in estate ha lasciato il Brann per il Bologna?

"Penso che sia una gran bella persona e un bel giocatore. Ha tutta la carriera davanti a sé e penso che presto guadagnerà il posto da titolare al Bologna. Avrà tutte le opportunità del mondo per dimostrare di essere un ottimo calciatore".

L'Italia è stata superata dalla Norvegia alle qualificazioni Mondiali. Ieri il Bodo/Glimt, dopo Lazio e Roma ha fermato anche l'Inter. Il calcio norvegese sta raggiungendo quello italiano?

"(sorride, n.d.r.) Storicamente penso che quello italiano penso che sia uno dei campionati più difficili nei quali giocare, storicamente. Ma al contempo penso che il calcio norvegese sia cresciuto in maniera importante negli ultimi anni. Il Bodo sta facendo benissimo in Champions League e anche noi abbiamo fatto un bel percorso in Europa League. Questo ci dà fiducia anche per questa partita".

Castro e Orsolini sono fra i giocatori più pericolosi che potresti affrontare domani. Ti preoccupano?

"Non siamo mai preoccupati degli avversari, siamo solo concentrati su noi stessi e sul fare la nostra miglior partita".