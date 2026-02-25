Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus-Galatasaray, la rabbia e le lacrime di Thuram dopo la sostituzione: cos'è successo

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:42Serie A
Dimitri Conti

La Juventus sta giocando il finale del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray con l'uomo in meno e il bisogno di trovare un altro gol (all'80' il punteggio è 2-0 per i bianconeri), con Khephren Thuram che ha da poco lasciato il campo, sostituito da Spalletti con Adzic dopo avergli visto sfiorare il tris.

Al momento dell'uscita, Thuram ha fatto esplodere tutta la propria insoddisfazione e la tensione che stava tenendo dentro, calciando prima del materiale tecnico attorno alla panchina e poi prendendosela addirittura con la porta che fa accedere al tunnel dello Stadium. Una volta tornato in zona panchina, Thuram è scoppiato in lacrime, consolato dai compagni, ripetendo che avrebbe dovuto sfruttare la propria chance.

