Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Motore brasiliano per la nuova squadra"

Di Marzio sgancia la bomba: "A centrocampo la Juve punta il nuovo Emerson" - André Trindade da Costa Neto, noto semplicemente come André (Algodões, 16 luglio 2001), è un calciatore brasiliano, centrocampista del Wolverhampton

Dal Wolverhampton alla Continassa: i bianconeri seguono André Trindade. Ecco perché potrebbe essere il nuovo motore del centrocampo bianconero.

Nel cuore operaio dell’Inghilterra, dove il calcio è ancora fatica, contrasti e scarpe sporche, André Trindade si è preso il Wolverhampton senza bisogno di effetti speciali. Ventitré anni, cresciuto nel Fluminense, sbarcato in Premier League per 22 milioni due estati fa: investimento pesante, ma silenzioso. Come lui.

La Juventus lo osserva dallo scorso giugno. Non con l’entusiasmo adolescenziale per il talento esotico, ma con l’attenzione clinica di chi cerca equilibrio. Lo racconta Gianluca Di Marzio, quando il mercato si muove sotto traccia e non sulle copertine. André non è un regista da highlights. È un mediano che corre, intercetta, dà ordine. Ha la garra brasiliana, sì, ma anche una disciplina quasi europea. Sa quando accelerare e quando spegnere il ritmo, quando rischiare e quando appoggiarsi semplice. In una parola: pensa. E nel calcio moderno, pensare è già un lusso.

In un centrocampo che già può contare su Khephren Thuram, André diventerebbe la cerniera, il collante, l’uomo che tiene insieme i reparti. Non ti ribalta la partita con una giocata da copertina, ma ti evita di perderla per distrazione. Come il mai dimenticato Emerson, il Puma bianconero dell'epoca di Capello in panchina. È il tipo di calciatore che gli allenatori adorano e i tifosi imparano ad apprezzare col tempo, quando capiscono che senza di lui la squadra perde equilibrio. Costa, certo. Il Wolverhampton non lo regala. Ma la Juventus sta riflettendo: l’idea è puntare su un profilo che garantisca affidabilità prima ancora che spettacolo.