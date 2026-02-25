Napoli, Politano: "Vergara in Nazionale? Me lo auguro per lui". E su De Bruyne: "Sta bene..."

"Alisson Santos? È un giocatore giovane e di grandissima qualità: si è ambientato benissimo con noi e cerchiamo di metterlo a suo agio in campo valorizzando le sue caratteristiche. Siamo contenti di averlo con noi". Parla così Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, in merito ad alcuni compagni del Napoli: "De Bruyne? Sta bene, speriamo di riaverlo con noi il prima possibile".

Cena con la Nazionale? "Un incontro per ritrovarci con il mister, fare due chiacchiere e vedere un po' come stavamo. È stata una bella cena, piacevole. Vergara in Nazionale? Me lo auguro per lui, è un giocatore forte: ora deve pensare solo al campo".

Chiusura con la prossima gara tra Verona e Napoli? Il pensiero di Politano: "Dobbiamo ancora iniziare a prepararla, avendo fatto due giorni dedicati alla forza ed alla corsa. Sarà una partita difficile, dovremmo essere bravi soprattutto nell'approccio e nel provare a sbloccarla il prima possibile. Loro in casa se prendono fiducia, anche con il pubblico, diventano una squadra fastidiosa".