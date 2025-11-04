Carlos Augusto avverte l'Inter: "Contro il Kairat gara pericolosa. Fare due ruoli mi aiuta"

L'Inter non vuole abbassare la guardia e si concentra sul match di domani contro il Kairat Almaty. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, Carlos Augusto ha spiegato quali sono le insidie della gara europea: "Queste partite sono pericolose, dobbiamo essere mentalmente concentrati perché loro stanno facendo la storia nel loro Paese e vorranno fare una grande prestazione. Dobbiamo fare un grande lavoro e focalizzarci su noi stessi per fare una grande partita, in Champions non ci sono partite facili".

Si sta alternando in due ruoli, come fa a calarsi in ogni posizione e cosa cerca di dare alla squadra?

"Cerco di guardare i video o vedere i miei compagni come giocano. Fare due ruoli mi aiuta, poi lavoro tanto durante la settimana. L'importante alla fine è giocare, come dico sempre; non ho un ruolo preferito, ma è un bene avere la capacità di fare due ruoli".

L'Inter è attualmente a punteggio pieno in Champions League con 9 punti raccolti su 9 disponibili: i nerazzurri hanno battuto 2-0 l'Ajax ad Amsterdam, 3-0 lo Slavia Praga a Milano e 4-0 l'Union Saint-Gilloise in Belgio.