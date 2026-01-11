Parma, Corvi rivela: "Ho chiesto a Delprato di scegliere il campo col vento a sfavore"

Edoardo Corvi, portiere del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Lecce. Queste le dichiarazioni dell'estremo difensore gialloblù: "Diciamo che ha aiutato anche il clima a favore loro, c’è anche stato tanto vento. Ho detto a Delprato di scegliere il campo a sfavore di vento, sapevamo di soffrire nel primo tempo ma di averlo a favore nel secondo. Abbiamo sofferto i primi minuti ma siamo cresciuti, è andata nel migliore dei modi”.

Sulla vittoria che vale doppio: "Sì, questi tre punti valgono doppio perché è uno scontro diretto. Per il gruppo è importante. Questi tre punti aiutano a stare compatti, avere sempre più fiducia. Siamo molto contenti di questa prestazione".

Su cosa si sono detti all'intervallo, sotto di un gol: "Ci siamo detti di stare tranquilli, le occasioni sarebbero arrivate e abbiamo tanta fiducia. Continuare così e dare il massimo".

Sulla prossima partita col Napoli: "Sarà una bella partita tosta, lavoreremo per trovarci pronti".