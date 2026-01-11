Fiorentina, Comuzzo: "Vanoli ci ha detto di essere più cinici nel secondo tempo"

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, è intervenuto all'intervallo della partita ai microfoni di Dazn per una rapida battuta. Di seguito le sue parole.

Cosa vi ha detto Vanoli negli spogliatoi non potendo esserci nella ripresa?

"Di continuare come stiamo facendo, di dare il massimo e di essere più cinici".