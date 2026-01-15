2025 speciale per Cremaschi: è stato premiato come miglior giovane statunitense dell'anno

È stato un 2025 da incorniciare per Benjamin Cremaschi, che si è tolto davvero molte soddisfazioni. Il classe 2005, che è stato acquistato in estate dal Parma in prestito con diritto di riscatto, a testimonianza delle buone prestazioni offerte pure nel periodo in cui ha vestito la maglia dell'Inter Miami, è stato votato come miglior giovane statunitense dell'anno. Un riconoscimento che sicuramente farà piacere al calciatore, che ora vuole ritagliarsi maggiore spazio anche con Carlos Cuesta.

Con il Parma fino a questo momento ha giocato solamente 5 volte, di cui 4 in Serie A, per un totale di 19 minuti, e una in Coppa Italia, per ben 86 minuti. È stato protagonista indiscusso dell'ultimo Mondiale Under 20, nel quale ha segnato 5 gol da capitano, due dei quali all'Italia, eliminandola agli ottavi. La corsa della nazionale a stelle e strisce si è poi fermata ai quarti, con il Marocco che ha avuto la meglio, vincendo con il risultato di 3-1.