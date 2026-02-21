Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"

Niccolò Righi
Oggi alle 11:34
Niccolò Righi

Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, ha parlato così dopo il pari contro il Guidonia: "Affrontavamo un avversario che ritengo tra i più difficili del girone: una squadra fisica, esperta, con qualità e carattere. La prestazione va letta anche alla luce di questo. Guardando i dati, è una squadra che costruisce moltissime occasioni da palle laterali, cross, traversoni e situazioni da fermo.

Oggi siamo stati bravi a limitarli sotto questo aspetto. Siamo stati invece un po’ meno efficaci nelle ripartenze, forse troppo lenti nell’accompagnare l’azione offensiva. Va comunque sottolineato che, forse, a inizio campionato o nella gara d’andata sarebbe stato più facile perdere che portare a casa un pareggio come quello di oggi”.

E ancora: "Ai ragazzi continuo a dire che siamo noi gli artefici del nostro futuro. Convinzione e autostima sono cresciute grazie ai risultati, alle prestazioni e al percorso fatto, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia mentale. Molti giovani sono cresciuti e stanno ancora maturando. Dobbiamo continuare su questa strada. Non mi nascondo: sono ambizioso, come lo è il gruppo. Se dovesse presentarsi la possibilità di andare oltre, dovremo farci trovare pronti. Ma bisogna ragionare partita dopo partita, perché ogni gara presenta difficoltà diverse”.

