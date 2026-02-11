Marsiglia, chi dopo De Zerbi? La lista degli allenatori liberi è molto interessante

Con l’ufficialità dell’addio di Roberto De Zerbi, arrivata poche ore fa e formalizzata di comune accordo, l’Olympique Marsiglia entra in una fase delicata sotto il profilo tecnico. Dopo una prima stagione considerata positiva, il tecnico italiano non è riuscito a dare continuità al progetto. A pesare sono stati soprattutto alcuni passaggi chiave: la pesante sconfitta per 5-0 contro il PSG e l’eliminazione prematura in Champions League, episodi che hanno accelerato una separazione che sembrava inevitabile.

Ora il club si trova a gestire il finale di stagione con una soluzione ad interim e con l’urgenza di individuare una guida capace di rilanciare le ambizioni in campionato e restituire stabilità a un gruppo che ha bisogno di certezze. Sul mercato degli allenatori svincolati non mancano i profili di rilievo. Tra i nomi più affascinanti spiccano quelli di Ruben Amorim, Xavi e Xabi Alonso: tecnici giovani ma già affermati, in grado di coniugare identità di gioco e prestigio internazionale. Più orientati alla gestione e all’equilibrio di spogliatoio appaiono invece Enzo Maresca e Stefano Pioli, entrambi forti di esperienze significative.

Non mancano opzioni dal profilo più pragmatico, come Igor Tudor, Ivan Juric o Edin Terzic. Sullo sfondo, candidature eterogenee: Laurent Blanc, Patrick Vieira, Bruno Lage, Adi Hütter, Thiago Motta, Habib Beye e Vítor Bruno. La scelta dell’OM sarà determinante per dare una direzione chiara al nuovo corso.