Occasione Capitale: contro la Lazio per cercare punti salvezza servirà un Genoa di gladiatori

"La salvezza è anni luce lontana". Parola di Daniele De Rossi. L'allenatore del Genoa ci tiene a tenere tutti sulla corda, giustamente, in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. L'obiettivo non è ancora stato raggiunto. Certamente la vittoria casalinga contro il Bologna dà una spinta importante a livello di morale oltre ad aver portato tre punti d'oro per la graduatoria. Ma il più non è ancora stato fatto. DDR mantiene i piedi per terra e vuole che lo facciano anche i suoi ragazzi, sottolineandolo alla sua maniera come sempre molto schietta e diretta: "Se pensassimo che fosse finita, che siamo salvi, saremmo e sarebbero degli stupidi e mediocri".

Il ritorno a Roma

Una partita che per forza di cosa non sarà la stessa per il tecnico rossoblù, bandiera da giocatore della Roma e avversario sportivo numero uno dei biancocelesti. "i mancherà anche l’accoglienza spigolosa dei tifosi laziali" sottolinea con sincerità. E proprio la squadra di Sarri, formazione dal tasso tecnico alto, non sta attraversando un ottimo momento ma l'errore da non compiere è sottovalutare l'avversario.

Una partita da gladiatori

Contro i giallorossi fu, probabilmente, una delle pochissime gare approcciate non bene dal Grifone. Ma la lezione è stata imparata. Servirà lo stesso spirito mostrato contro i felsinei di Vincenzo Italiano per provare il grande colpo. Servirà una partita da Genoa. O meglio, vedendo il posto, da gladiatori.