"Allegri è speciale". Il Corriere dello Sport apre con le parole di Saelemaekers
"Allegri è speciale". Apre con questo virgolettato di Alexis Saelemaekers la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga del Milan si racconta al quotidiano romano in una lunga intervista: "Alexis definitivo: Roma, Bologna, Milan e terapia Max. 'Mentalità vincente, lui ti cambia la testa'", assicura l'esterno rossonero mentre parla del suo allenatore.
Il taglio alto è invece dedicato ai sorteggi degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions ed Europa League che andranno in scena oggi a Nyon a partire dalle ore 12 e che riguarderanno le italiane Inter, Juventus, Atalanta e Bologna. I nerazzurri rischiano l'incrocio con il Benfica dell'ex Mourinho: "Mou per Chivu? Champions, alle 12 a Nyon il sorteggio dei playoff". In Europa League è invece la Roma l'unica a strappare l'accesso diretto agli ottavi di finale: "La Roma agli ottavi, Bologna ai playoff".
Di spalla si parla invece solo di mercato, a partire dalla Juve ("Frenata Juve: primo no per Kolo), passando per l'Inter ("Inter, il PSV blocca Perisic") e per le altre squadre ("Sulemana al Napoli, decide Lookman. C'è anche la Roma"). La giornata di campionato si apre invece oggi all'Olimpico con Lazio-Genoa ("La Lazio trova lo stadio vuoto").
