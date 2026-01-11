A Gaspar saltano i nervi: il difensore scalcia Pellegrino e il Lecce chiuderà il match in nove
Momenti di tensione al Via del Mare con i Lecce che rimane in nove uomini per un cartellino rosso sventolato ai danni di un nervosissimo Kialonda Gaspar. Il difensore gialloblù, dopo aver fatto fallo ai danni di Pellegrino, scalcia l'attaccante gialloblù e viene espulso direttamente da Marinelli.
