A Genova il suo secondo arrivo in Italia: Sanabria, quelle due salvezze sofferte con il Genoa

La "seconda vita" calcistica italiana di Antonio Sanabria è ripartita da Genova, dal "Ferraris" e dal Genoa. E proprio i rossoblù saranno avversari domenica pomeriggio della Cremonese, team in cui adesso milita il paraguaiano, in un match che avrà un sapore di amarcord. Una stagione e mezza intensa con la salvezza nel mirino e raggiunta proprio all'ultimo istante nel 2018-2019 con il pareggio a reti bianche in quel di Firenze contro la Fiorentina in una gara che definire delicata è riduttivo.

Arrivo dal Betis a gennaio 2019

L'avventura genovese è stata la seconda esperienza nel nostro Paese per Sanabria. La prima fu nel 2014 quando fu portato in Italia dal Sassuolo che lo acquisto, su avvallo della Roma, dal Barcellona. In neroverde annotò solo due presenze, lo stesso numero di gettoni collezionato in giallorosso l'anno dopo. Dopo l'esperienza in prestito allo Sporting Gijon e i due anni e mezzo al Betis, ecco che arriva l'opportunità Genoa con Cesare Prandelli in panchina. Il compito era arduo: sostituire Piatek passato al Milan.

Sei reti nel 2019-2020

L'impatto è stato importante: tre gol nelle prime quattro partite giocate, poi iniziò a faticare come tutta la squadra che si ritrovò invischiata nella lotta per non retrocedersi salvando, appunto, all'ultima giornata con il pari contro i viola. L'anno successivo sono state invece 24 le presenze con sei reti messe a segno e un'altra salvezza questa volta con Nicola in panchina. Lo stesso Nicola che ora ha ritrovato a Cremona. E con cui vuole rilanciarsi.