Cremonese, Sanabria finalmente in gol: "Non segnavo da tantissimo tempo, è stata una liberazione"

"Come sta andando la mia avventura con la Cremonese? Bene, mi sono integrato subito con la città, con i miei compagni e con la società. Sono qui da pochi mesi, ma ho trovato un gruppo di persone spettacolari che mi aiuta a crescere ogni giorno. Essere qui è un piacere, imparo qualcosa di nuovo ogni giorno". Parla così Antonio Sanabria, in conferenza stampa, dopo aver messo a segno il suo primo gol in maglia grigiorossa nella vittoria dello scorso turno contro il Lecce (la seconda consecutiva, ndr).

"Non segnavo da tantissimo tempo - ha sottolineato l'attaccante classe '96 nelle parole riportate dai canali ufficiali del club - quindi è comunque stata una liberazione. Noi attaccanti viviamo per il gol, se poi serve ad aiutare la squadra è ancora meglio. Sono molto contento, anche perché le mie bimbe sono venute allo stadio per la prima volta”.

Cosa ti chiede mister Nicola? "Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui sia a Genova che Torino quindi lo conosco abbastanza bene. È una persona positiva, che sta sempre vicino ai giocatori e questo sicuramente aiuta tanto il gruppo”.

Il prossimo avversario in campionato è il Torino. Ci racconti le tue sensazioni in vista della tua prima sfida da ex?

“Sicuramente sarà una partita speciale dal punto di vista emotivo, con i miei ex compagni ho trascorso 4 anni, sarà una bellissima occasione per salutare di nuovo tutti e mi fa piacere ritrovarli”.

Hai giocato con Vardy e Zapata, con chi ti trovi meglio in campo?

"Duvan è un attaccante molto fisico, Jamie attacca più la profondità: io cerco da imparare sia da uno che dall’altro, per me è un piacere potermi allenare con giocatori così importanti e quindi rispondo entrambi”.