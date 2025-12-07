Cremonese, Sanabria: "Cercavo da tempo questo gol, gruppo coeso"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce per 2-0, ecco le parole di Antonio Sanabria ai microfoni di DAZN: "Sapevamo dell'importanza della partita. Dopo aver fatto quella prestazione a Bologna, siamo contenti di questa vittoria e, personalmente, del gol. Lo cercavo da un po' e vado a casa felice. La forza del gruppo sta anche in questo: festeggiare insieme un traguardo personale e sicuramente riusciremo ad ottenere dei risultati importanti. Sicuramente, sapevamo di incontrare squadre forti e abbiamo avuto un ottimo approccio: il torneo è lungo e c'è tanta strada davanti"