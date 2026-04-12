A Mariani la direzione di Liverpool-PSG. E si candida anche per arbitrare una delle finali Uefa

Ci sarà anche un po’ di Italia ai quarti di finale di Champions League. La UEFA ha ufficialmente affidato al fischietto di Aprilia Maurizio Mariani la direzione della delicatissima sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, in programma il prossimo 14 aprile. Una designazione che certifica lo status internazionale ormai raggiunto dall’arbitro italiano, che in estate sarà protagonista anche negli Stati Uniti per il Mondiale.

Mariani guiderà una squadra arbitrale interamente "Made in Italy": ad assisterlo ci saranno Bindoni e Tegoni, con Marchetti nel ruolo di quarto uomo, mentre la sala VAR sarà affidata alla coppia Di Bello-Di Paolo. Per Mariani, uscire indenne e con una valutazione positiva dalla bolgia di Anfield non significherebbe solo l'ennesimo successo personale, ma potrebbe spalancargli le porte per un traguardo ancora più prestigioso.

Con le speranze di Bologna e Fiorentina ridotte al lumicino in Europa e Conference League, infatti, la strada per vedere un arbitro italiano in una delle tre finali europee di questa stagione si fa decisamente in discesa. Se Mariani dovesse confermare la solidità mostrata finora, diventerebbe il candidato naturale per l'atto conclusivo di una delle competizioni UEFA.