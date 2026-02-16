Milan-Como, gara affidata a Mariani. Gariglio e Maresca al VAR

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como, gara rinviata a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni e dal quarto uomo Marcenaro, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca.

Milan – Como (Mercoledì 18/02 h. 20.45)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni – Bindoni

IV: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca