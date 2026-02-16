Milan-Como, gara affidata a Mariani. Gariglio e Maresca al VAR
Sarà Maurizio Mariani l'arbitro del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como, gara rinviata a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni e dal quarto uomo Marcenaro, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca.
Milan – Como (Mercoledì 18/02 h. 20.45)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni – Bindoni
IV: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
