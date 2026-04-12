Como-Inter, i convocati di Fabregas: non solo Jesus Rodriguez, riecco anche Ramon
Stasera alle ore 20:45 il Como ospita l'Inter nella penultima partita in programma per la 32^ giornata di Serie A, nelle scorse ore il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida dello stadio Sinigaglia.
Sono 25 i giocatori del Como convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter, con Fabregas che vede risolto il suo ultimo dubbio rimasto, quello sul difensore spagnolo Jacobo Ramon, che sarà parte del match, da capire se da titolare o meno, avendo saltato le ultime due partite. Confermato, come già anticipato ieri in conferenza stampa dallo stesso Fabregas, anche il rientro di Jesus Rodriguez.
COMO vs INTER, I CONVOCATI DI FABREGAS
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Diao.