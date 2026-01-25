Maradona Jr: "Nel 2018 vidi Juve-Napoli con papà e mio figlio. Al gol di Koulibaly tremò la culla"

In vista della sfida di questo pomeriggio alle ore 18:00 tra la Juventus e il Napoli ha parlato a La Repubblica Diego Maratona Jr, figlio del Pibe de Oro. Queste le sue parole: "Un ricordo? Era il 22 aprile 2018 e avevo portato l’altro mio figlio maschio, Diego Mathias, nato da tre settimane, a conoscere il nonno in un albergo a Roma. Guardammo insieme la gara in tv, io e papà. Al gol di Koulibaly un boato, tre generazioni di Maradona in festa, ricordo che tremò anche la culla".

Tra Juve e Napoli c'è una rivalità non solo calcistica…

"Senza dubbio. La sfida di oggi ne è l’ennesima riprova. Luciano Spalletti sulla panchina della Juve e Antonio Conte su quella del Napoli: è difficile immaginare un incrocio di sentimenti più speciale di questo, al di là del valore eccezionale di entrambi gli allenatori. Alla guida dei bianconeri c’è un vero e proprio genio, il condottiero azzurro è invece uno dei cinque tecnici più bravi del mondo, secondo me. Luciano è una persona vera, schietta, onesta. È impossibile non andare d’accordo con lui".

Chi sono i migliori giocatori di ognuna?

"McTominay per il Napoli: è un marziano, fondamentale. Nella Juve invece prendo Conceiçao".