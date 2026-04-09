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Luis Suarez, clamorosa riapertura all'Uruguay a 39 anni: "Con il Mondiale vicino cosa fai?"

Luis Suarez, clamorosa riapertura all'Uruguay a 39 anni: "Con il Mondiale vicino cosa fai?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 17:37Mondiali 2026
Yvonne Alessandro

L'Uruguay di Marcelo Bielsa si è qualificato per i prossimi Mondiali estivi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e oggi, a 39 anni, c'è chi vorrebbe salire un'ultima volta in sella per l'ultimo giro di giostra. Si tratta di Luis Suarez, meglio noto come El Pistolero, che ha fatto la storia del Liverpool, con caterve di gol tra Barcellona e Atletico Madrid, oltre alle 143 presenze con la Celeste e 69 reti nell'arco di 17 anni.

Nonostante il ritiro dalle competizioni internazionali nel 2024, il centravanti uruguaiano avrebbe aperto ad un clamoroso ritorno: "Ovviamente, la Nazionale è sempre ciò che desideri. Oggi inizi a pensarci, a rimuginare, e con la Coppa del Mondo vicina, se avessero bisogno di te... cosa fai? Non dirò mai di no al mio paese, non dirò mai di no al mio paese", ha raccontato a Diario Ovación.

"Mi ero ritirato dalla nazionale per lasciare spazio ad altri giocatori e perché sentivo che era arrivato il momento in cui non potevo più essere utile alla squadra. Ma se hanno bisogno di me, non dirò mai di no alla nazionale. È impossibile, finché gioco ancora, finché rimango in attività", ha spiegato Luis Suárez, militante nell'Inter Miami insieme a Leo Messi.

La decisione di ritirarsi dall'Uruguay è stata difficile, come lui stesso ha raccontato: "Mantieni il desiderio, quella passione per il calcio alimentata da obiettivi e sogni, e hai sempre sognato di far parte della nazionale. Ovviamente, ho preso la decisione di ritirarmi per vari motivi, ma da quando me ne sono andato, quella fiamma per il calcio si è un po' spenta", ha confidato l'ex Liverpool. Chissà se il CT Bielsa penserà di ascoltare queste parole e portare per un ultimo valzer Suarez al Mondiale. La Celeste sfiderà Capo Verde, Spagna e Arabia Saudita nel proprio girone.

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