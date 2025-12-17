Napoli, c'è la Supercoppa e Conte dovrà cominciare a ruotare: col Milan spazio a Politano?

In vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, in casa Napoli prende corpo una possibile novità di formazione. Antonio Conte sta riflettendo con grande attenzione su una soluzione inedita rispetto agli ultimi undici iniziali. L’idea riguarda il possibile rilancio dal primo minuto di Matteo Politano, che potrebbe riprendersi una maglia da titolare in una delle gare più delicate della stagione.

Torna il fedelissimo di Conte?

Il ballottaggio è aperto con Noa Lang e David Neres, fin qui autentica arma in più degli azzurri e capace di scalzare Politano nelle gerarchie. Le opzioni sul tavolo sono due: se a fargli posto fosse Lang, Neres verrebbe dirottato a sinistra; se invece fosse il brasiliano a partire dalla panchina, Lang resterebbe sul lato mancino con Politano a destra, entrambi alle spalle di Rasmus Hojlund. In ogni caso, il segnale sarebbe chiaro: nei momenti che contano, Conte tende ad affidarsi agli uomini di fiducia.

Le possibili scelte

La scelta risponde anche all’esigenza di gestire energie e rotazioni in una rosa condizionata dagli infortuni. Mancheranno elementi non al meglio come Romelu Lukaku e i lungodegenti, ma l’ossatura dovrebbe ricalcare le ultime uscite: Vanja Milinkovic-Savic tra i pali; difesa con Sam Beukema, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno; in mezzo Stanislav Lobotka e Scott McTominay. Dettagli che possono fare la differenza in una notte da dentro o fuori.