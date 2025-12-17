TMW Giro di punte, il Modena forte su Brunori ma serve l’uscita di Mendes: ci pensa lo Spezia

Il Modena ha individuato in Matteo Brunori l’attaccante giusto per rinforzare il reparto avanzato. L’attaccante è in uscita dal Palermo dove trova poco spazio. È anche un’idea della Samp ma è un’idea che non scalda né Brunori e né chi gli sta vicino. La pista più accreditata per il capitano rosanero sembra essere quindi proprio il Modena. Ma serve un’uscita. E chi potrebbe lasciare il mondo gialloblu è Pedro Mendes, che è un’idea dello Spezia. Servirà qualche giorno per entrare nel vivo di un’eventuale trattativa. Anche lo Spezia ha mostrato interesse per Brunori. Saranno giorni caldi. Il Modena vuole Matteo Brunori ma servono alcuni incastri giusti. E lo Spezia ( che studia la situazione Brunori), pensa a Pedro Mendes…