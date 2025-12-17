TMW
Giro di punte, il Modena forte su Brunori ma serve l’uscita di Mendes: ci pensa lo Spezia
TUTTO mercato WEB
Il Modena ha individuato in Matteo Brunori l’attaccante giusto per rinforzare il reparto avanzato. L’attaccante è in uscita dal Palermo dove trova poco spazio. È anche un’idea della Samp ma è un’idea che non scalda né Brunori e né chi gli sta vicino. La pista più accreditata per il capitano rosanero sembra essere quindi proprio il Modena. Ma serve un’uscita. E chi potrebbe lasciare il mondo gialloblu è Pedro Mendes, che è un’idea dello Spezia. Servirà qualche giorno per entrare nel vivo di un’eventuale trattativa. Anche lo Spezia ha mostrato interesse per Brunori. Saranno giorni caldi. Il Modena vuole Matteo Brunori ma servono alcuni incastri giusti. E lo Spezia ( che studia la situazione Brunori), pensa a Pedro Mendes…
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile