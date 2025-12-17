Palermo, ecco il vero Palumbo: un'arma in più in vista dell'Avellino. E Ranocchia lo aiuta

Il Palermo ha fame e ad Avellino, nella tana dei Lupi, si presenterà con un pezzo da novanta ritrovato: Antonio Palumbo. Il centrocampista napoletano ha agganciato Joel Pohjanpalo e Niccolò Pierozzi in vetta alla classifica degli assist rosanero, salendo a quota quattro dopo il passaggio decisivo contro la Sampdoria. È il secondo assist consecutivo per Le Douaron, dopo quello confezionato a Empoli su schema da palla inattiva.

Il primato tra gli assistmen non sorprende: è un marchio di fabbrica di Palumbo, che la scorsa stagione ha chiuso in doppia cifra. Ma oggi racconta soprattutto il suo ritorno ai livelli migliori e “giustifica” l’investimento estivo del club, circa 2,5 milioni. La fase di rodaggio, frenata da un ritardo di condizione, è alle spalle: il numero 5 è tornato a incidere e la sua crescita coincide con quella della squadra.

I numeri parlano chiaro: Palumbo è entrato in almeno un gol nelle ultime quattro gare (assist a Chiavari contro l’Virtus Entella, rete alla Carrarese, assist a Empoli e contro la Samp). Continuità che non è casuale e che lo rende una risorsa chiave per Pippo Inzaghi. Nel 3-4-2-1 di Inzaghi, Palumbo è il profilo ideale tra le linee: oscilla tra trequarti e mezzala, trasformando l’assetto in 3-5-2. La crescita di Filippo Ranocchia lo libera da compiti di impostazione, esaltandone l’estro. Ora il banco di prova è l’Avellino: campo duro, partita vera. E Palumbo vuole fare la differenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.