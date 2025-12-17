Bazzani sulla Supercoppa: "Inter in leggero vantaggio sul Bologna. Milan e Napoli, tanti assenti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Fabio Bazzani ha parlato della Supercoppa Italiana: "Credo che alla fine, quando si resetta tutto e si gioca lontano dall’Italia, in un ambiente diverso, il contesto cambi completamente - riporta TuttoNapoli.net -. È una partita secca, e quando si tratta di queste sfide, secondo me, le probabilità sono sempre 50 e 50. Questo vale, almeno in linea generale, per questa semifinale.

Certo, nell'altra semifinale, forse l'Inter ha un leggero vantaggio sul Bologna, ma anche lì rimane tutto molto in bilico proprio perché parliamo di gare secche. È indubbio che, per entrambe le squadre coinvolte, questa rappresenti un’enorme opportunità per conquistare un trofeo. Va detto, però, che il Napoli ha già alzato un titolo molto importante lo scorso anno, lo Scudetto.

Il Milan, invece, ha già dimostrato la propria forza in passato con altre affermazioni. Nonostante ciò, in questi scontri diretti sarà fondamentale giocare al massimo perché nei 90 minuti si può decidere tutto. Saranno partite equilibrate dove vincerà chi riuscirà a trovare l'episodio chiave. Entrambi i club devono fare i conti con assenze importanti. Il Napoli ha diversi giocatori fuori, ma lo stesso vale per il Milan, che deve rinunciare a figure centrali come Gabbia, che è un po' il regista della difesa, e Leao, che è sempre decisivo. Insomma, nessuna delle due squadre è al completo".