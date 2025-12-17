Juventus, l’idea di Spalletti non cambia: duelli, duttilità e una mossa per restare in alto

Luciano Spalletti ha un’idea ben precisa di Juventus e non intende cambiarla, con o senza Bremer. Il brasiliano può aiutare, magari accelerare una trasformazione, ma il codice genetico del gioco è già tracciato. I moduli, come ripete il tecnico di Certaldo, sono concetti fluidi, aggiornabili durante la partita. Lo si è visto al Dall'Ara, superato con autorità: ora serve continuità. E lo spartito propone una prova severa, sabato allo Stadium contro la Roma. A quella sfida si proietta oggi il Corriere dello Sport.

La Juve è risalita al quinto posto e deve restarci, alimentando ambizioni e senza passi indietro. La rivalità storica aggiunge peso specifico, ma la posta è soprattutto tecnica e di classifica. Dall’altra parte c’è la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dall’assalto al Como: marcature a tutto campo, pressione, duelli. Un contesto che impone letture rapide e scelte intelligenti.

Spalletti non si fissa sul dilemma difesa a tre o a quattro. L’idea è occupare e coprire il campo attraverso adattamenti e intelligenza: Weston McKennie a destra, Andrea Cambiaso a sinistra, Kenan Yildiz e Francisco Conceição a supporto del centravanti (da Dusan Vlahovic a Jonathan David o Loïs Openda). In mezzo, equilibrio e costruzione con Manuel Locatelli e Khephren Thuram; Fabio Miretti primo cambio.

L’assenza per squalifica di Teun Koopmeiners pesa. Bremer è rientrato a Bologna, ma non è ancora da 90’. Alternative: Daniele Rugani, Juan Cabal o l’adattamento di Kelly. Alla Continassa Spalletti taglia e cuce: niente rivoluzioni, solo conferme. Per restare in alto.