L’Inter parte per la Supercoppa. Dumfries operato, recupero da definire

L’Inter vola in Arabia a caccia del primo trofeo della stagione. Le final Four di Supercoppa Italiana a Ryiadh per i nerazzurri sono un’occasione d’oro per riassaporare il giusto della vittoria dopo una stagione senza titoli in bacheca. Perché vincere aiuta a vincere, soprattutto quando c’è in palio una coppa contro avversari di spessore come Bologna, Napoli e Milan. Lautaro Martinez e compagni vogliono riscattarsi dopo la finale dello scorso anno, persa all’ultimo secondo contro i rossoneri guidati da Sergio Conceicao. La zampata di Abraham però è lontana, l’Inter è tornata al vertice del campionato e viaggia verso il Golfo carica di entusiasmo. Domani in programma la prima semifinale tra Napoli e Milan, venerdì invece Bologna-Inter a chiudere il quadro prima della finale.

Inter in partenza: ci sono Calhanoglu e Mkhitaryan

L’Inter questa mattina si ritroverà ad Appiano Gentile per l’allenamento e nel primo pomeriggio ci sarà la partenza per l’Arabia. Sul volo da Milano per Ryiad ci saranno sia Hakan Calhanoglu che Matteo Darmian, anche se entrambi nella giornata di ieri hanno svolto lavoro differenziato sul campo. Cristian Chivu non correrà rischi, così come è tutta da definire la situazione legata a Denzel Dumfries. L’olandese ieri è stato operato alla caviglia presso la “Fortius Clinic” di Londra. I tempi del programma riabilitativo non sono noti, si avranno maggiori sviluppi nelle prossime settimane.

Conferme e cambi, Chivu prepara la semifinale

Alla luce della infortunati, Cristian Chivu dovrà ancora una volta fare di necessità virtù. A centrocampo nella semifinale contro il Bologna ci dorrebbero essere ancora Barella e Zielinski, con Mkhitaryan che scalpita per tornare titolare nell’indice nerazzurro. Valutazioni in corso sulla fascia destra, dove possono agire Luis Henrique e Diouf, insieme a Carlos Augusto. L’Inter affronterà un Bologna ferito dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus. I rossoblu sono una squadra coriacea e, esattamente come nel match di Genova, i duelli faranno la differenza.