Roma, Celik: "Il derby è sempre una gara speciale, ecco cosa mi chiede Gasperini"
TUTTO mercato WEB
Zak Celik, difensore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del derby con la Lazio: "Il derby è sempre speciale, mi piace giocarlo. Il mister vuole una squadra che corre e lotta, anch'io devo attaccare e difendere bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Le più lette
3 Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile