Orsolini: "Eravamo un po' sbilanciati, ma oggi contava solo vincere"

Ancora protagonista in azzurro con un bell’assist, Riccardo Orsolini ha parlato a Sky dopo il 3-1 della Nazionale sull'Estonia, vissuto per il capitano del Bologna da esterno in un 4-4-2: “Era una posizione inedita, però la partita richiedeva questo. Il mister ci ha schierati così per giocare all’attacco, abbiamo approcciato bene ma non era un campo facile: la Norvegia ha faticato. L’importante era vincere, dare continuità e pensare alla partita di martedì”.

L’insidia principale della partita?

“Bisognava stare attenti, soprattutto quando perdevamo palla in uscita e uno degli attaccanti non riusciva ad aiutarci a salire. Abbiamo giocato con un modulo un po’ sbilanciato, però lo sapevamo. E ripeto: l’importante era portare i tre punti a casa, ora vediamo cosa succede”