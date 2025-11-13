A Sarri basta che si faccia: -50 giorni al mercato, cosa serve alla Lazio

A Maurizio Sarri, arrivati a questo punto, basterebbe un mercato, purchessia. A cinquanta giorni dall’apertura della sessione invernale, che aprirà i battenti dal 2 gennaio 2026, il vero dubbio in casa Lazio resta relativo alla possibilità di operare sul calciomercato.

Il responso arriverà nei prossimi giorni. Il club biancoceleste depositerà infatti la documentazione, che sarà analizzata dalla nuova commissione voluta dal Governo, e non più dalla Covisoc. Se la Lazio - come sembra - rispetterà i parametri fissati per gli indici sforati alla fine della scorsa stagione, allora Claudio Lotito potrà regalare al suo tecnico qualche rinforzo. Senza strafare.

Il primo focus, infatti, restano i rinnovi di contratto. Il caso è quello di Mario Gila, apprezzatissimo e pure in scadenza con la Lazio. Anche in questo caso, tutto dipenderà dal verdetto: senza agibilità, la Lazio non potrebbe prolungare gli accordi in scadenza a meno di clamorosi sacrifici in termini di cessione.

Quanto a eventuali rinforzi, a meno di sorprese la Lazio dovrebbe comunque operare a saldo zero. Missione non semplice. Di obiettivi, comunque, ce ne sono: Davide Frattesi è un pallino del tecnico toscano, Kike Salas un vecchio obiettivo che potrebbe tornare di moda, a sinistra c’è l’idea Aaron Martin che però difficilmente il Genoa cederà.

E poi c’è Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è rimasto fermo, aspettando una chiamata che per ora non poteva arrivare. Oltre gennaio, ovviamente, non può andare: Sarri spinge per averlo, al di là delle questioni economiche l’impressione è che la società non sia del tutto convinta. Ma potrebbe (forse dovrebbe) finire per accontentare il tecnico, che in estate non era stato avvisato del blocco del mercato se non dopo la firma sul contratto.