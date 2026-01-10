Biasin: "Inter-Napoli sfida scudetto ma non sarà decisiva. Sorpreso da Chivu"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre', trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del big match di domenica fra Inter e Napoli.

“È partita scudetto - afferma -, non decisiva, ma entrambe vogliono vincere: l’Inter perché da molto non vince contro il Napoli in casa, gli azzurri per non perdere ulteriormente terreno dalla capolista. Spettatore interessato è il Milan, terza incomoda in questa lotta verso il tricolore. L’Inter è prima in classifica, col Milan e il Napoli a seguire, entrambe vincenti contro i nerazzurri. Campionato anomalo, partita importante a livello psicologico ma non decisiva. Al momento considero il Napoli una superpotenza del calcio italiano, non solo grazie a Conte ma soprattutto grazie a De Laurentiis che ha insegnato a tutti come fare calcio in Italia. il Napoli è squadra virtuosa, assolutamente a livello delle altre se non sopra e lo dicono i risultati.

L’Inter di Chivu mi ha sorpreso, ero scettico sulla scelta, poca esperienza, temevo si potesse sentir fagocitare dalle aspettative, ed invece mi ha sorpreso: sta gestendo le cose con serietà, calma, determinazione. Sono impressionato, gestisce bene anche l’ambiente: è stato veramente bravo. La Champions porta tanti soldi, bisogna dare ampia priorità al cammino in Europa. Tutte le grandi squadre devono accettare questa cosa, non si può in alcun modo sottovalutare l’Europa, il campionato è importante ma non può esser messo al primo posto per questioni economico-finanziarie che ricadono inevitabilmente sulla progettualità di una squadra”.