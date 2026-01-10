Juventus, tesoretto dal Brasile: Arthur e Kaio Jorge possono portare 20 milioni

Il mercato invernale della Juventus potrebbe ricevere un'iniezione di liquidità importante grazie alle ottime prestazioni di due giocatori attualmente in prestito in Brasile. Arthur e Kaio Jorge sono protagonisti di una stagione positiva e le loro cessioni potrebbero fruttare ai bianconeri un tesoretto complessivo di circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista brasiliano ha ritrovato continuità e brillantezza con la maglia del Gremio, convincendo la società di Porto Alegre a puntare su di lui in maniera definitiva. Le trattative per il riscatto sono già avviate: la Juventus valuta il cartellino 10 milioni di euro e Arthur ha già dato il proprio assenso a un contratto quinquennale fino al 2029.

L'altra metà del bottino arriverebbe da Kaio Jorge. L'attaccante, attualmente al Cruzeiro, ha attirato l'interesse di Zenit San Pietroburgo e Flamengo, con valutazioni che si aggirano intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus, che detiene il 30% sulla futura rivendita del giocatore, potrebbe così intascare ulteriori 10 milioni circa.