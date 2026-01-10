Cassano su Inter-Napoli: "Conte la prepara come la finale del Mondiale. Gli azzurri hanno il 51%"

L'ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto come di consueto nel corso del podcast Viva el Futbol, ha detto la sua sul big match tra Inter e Napoli di domenica sera. Questo un estratto della sua analisi: "Per l’Inter non è un buon segno che il Napoli abbia pareggiato con il Verona. Sono convinto che l’Inter abbia la rosa più forte degli ultimi cinque anni ma, se il Napoli recupera Neres, sarà complicata per l’Inter: da quel lato, con Bastoni davanti, l'ex Ajax può fare male. Poi c'è Hojlund che fa il lavoro di Lukaku, McTominay che arriva da dietro... Sarà una partita bellissima e nessuna delle due aspetterà. L’Inter è più forte, ma il Napoli ha l’allenatore più forte. E il Napoli farà una grandissima partita, perché Conte sta facendo capire che se l’Inter scappa poi è difficile riprenderla, visto che i nerazzurri andrebbero a +7. Sta preparando questa partita come una finale dei Mondiali. Percentuali: 51% Napoli e 49% Inter".

Come arriva l'Inter.

Cristian Chivu schiererà i nerazzurri in campo con il 3-5-2 e riproporrà il miglior undici possibile. Sommer in porta e terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, mediana composta da Zielinski (favorito su Mkhitaryan) insieme a Calhanoglu e Barella. In attacco tornano titolari insieme Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Da Milano, Bruno Cadelli

Come arriva il Napoli.

È David Neres il grande dubbio di formazione di Antonio Conte: il brasiliano proverà a recuperare fino alla fine, ma al momento pare complicato vederlo titolare. Pronto Lang con Elmas che si sposta a destra. Juan Jesus è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa, complice il momento poco brillante di Alessandro Buongiorno. Tra i pali Milinkovic-Savic e difesa a tre con Di Lorenzo e Rrahmani insieme al brasiliano, mentre sulle corsie del centrocampo torna Spinazzola a sinistra con Politano a destra. In mezzo, con Anguissa ancora out, nessuna possibilità di scelta e spazio a Lobotka-McTominay. In avanti a completare il reparto ci sarà Hojlund, con Elmas e Lang sulle corsie (se dovesse recuperare Neres sarebbe Lang ad andare in panchina). Da Napoli, Arturo Minervini