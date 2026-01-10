Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

L'INTER GUARDA A BASSEY, IL MILAN SI AVVICINA AL RINNOVO DI MAIGNAN. NAPOLI, FERGUSON SE PARTE LUCCA; E PER GIUGNO PIACE JOAO GOMES. LA JUVENTUS PENSA A FERREIRA CARRASCO. LA ROMA ATTENDE LA RISPOSTA DI RASPADORI, LA LAZIO ANNUNCIA TAYLOR. BRESCIANINI ALLA FIORENTINA. HELLAS VERONA, DOPPIO ANNUNCIO IN ENTRATA E UNO IN USCITA.

INTER

L’Inter guarda alla Premier League per rinforzare il reparto arretrato e tra i profili monitorati c’è Calvin Bassey, difensore classe 1999 in forza al Fulham. Il centrale nigeriano, riporta TeamTalk, è finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra, che in vista della seconda parte di stagione e degli impegni tra campionato e Champions League sta valutando soluzioni utili ad aumentare le rotazioni difensive. Al momento, però, un’operazione immediata appare complicata. Il Fulham considera Bassey un elemento chiave del progetto e non ha intenzione di privarsene a stagione in corso, soprattutto mentre è in piena corsa per un piazzamento europeo. Il club londinese, forte di un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per un ulteriore anno, ha già fatto sapere di non voler aprire a cessioni nel mercato di gennaio. L’Inter resta comunque alla finestra, consapevole che eventuali margini di manovra potrebbero aprirsi più avanti. Uno scenario più realistico porta all’estate, quando i nerazzurri, così come altri club di Serie A, potrebbero tornare alla carica per un difensore ormai stabilmente nel giro della nazionale nigeriana e protagonista in Premier League.

MILAN

Tra il Milan e Mike Maignan vige una sensazione di positività crescente, nelle trattative per il rinnovo del contratto del portiere. L’offerta della dirigenza rossonera è sul piatto e il francese, firmando, diventerebbe il calciatore più pagato della rosa assieme a Rafael Leao. Manca ancora qualcosa per arrivare a dama, ma Furlani e Tari ci stanno arrivando. La volontà del portiere sembra essere abbastanza chiara: Maignan vuole rimanere a Milano, al momento non ha dato segnali in altra direzione. L’offerta è quella giusta per fargli dire sì: 5,7 milioni di euro a stagione, più 1,5 di bonus. Firmando, pareggerebbe l’ingaggio del portoghese, arrivando a essere il più pagato in rosa. Cosa manca. Restano da limare alcuni dettagli non banali, tra cui le commissioni per gli agenti: al momento, con il sì del giocatore grossomodo in tasca, è questo il principale argomento di discussione tra le parti. Non una trattativa banale, ma comunque si parte dal presupposto che Maignan voglia rinnovare. Si tratta: il dialogo, che fino a qualche settimana fa era totalmente assente, è più che mai aperto.

NAPOLI

Le strategie offensive del Napoli entrano nel vivo in questa fase di mercato. Con Lukaku sempre più vicino al rientro e Hojlund ormai una certezza nello scacchiere di Antonio Conte, il nodo principale riguarda il futuro di Lorenzo Lucca, considerato potenzialmente in uscita. In caso di partenza dell’ex Udinese, il club azzurro guarda con attenzione in casa Roma per completare il reparto avanzato. Il nome in cima alla lista è quello di Evan Ferguson, classe 2004, che finora non è riuscito a convincere pienamente Gasperini.Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage dell’attaccante irlandese. Tutto, però, resta legato alla decisione della Roma, chiamata a valutare un’eventuale risoluzione anticipata del prestito con il Brighton. La pista resta calda.

Il Napoli non pensa solo all'immediato ma guarda anche alla prossima sessione estiva di mercato e ha individuato un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da SkySport nel mirino della società partenopea c'è Joao Gomes, mediano brasiliano attualmente in forza al Wolverhampton. Joao Gomes, classe 2001, è un centrocampista di nazionalità brasiliana che milita in Premier League dal gennaio 2023, quando lasciò il Flamengo per trasferirsi in Inghilterra. In questa stagione ha collezionato 20 presenze con la maglia dei Wolves, attualmente in seria difficoltà in classifica con appena 7 punti e l'ultimo posto in campionato.

JUVENTUS

La Juventus guarda al mercato internazionale per rinforzare le corsie offensive e tra i nomi valutati c’è Yannick Ferreira Carrasco. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, il club bianconero ha chiesto informazioni sull’esterno belga classe 1993, attualmente all’Al-Shabab, destinato a lasciare l’Arabia Saudita già in questa finestra di mercato. Profilo di grande esperienza, con un passato all’Atletico Madrid e 78 presenze con la nazionale belga, Carrasco viene considerato un’opzione credibile nel ruolo. In stagione, il belga ha numeri tutt’altro che marginali: 5 gol e 1 assist in 10 presenze nel campionato saudita. L’operazione, però, non è priva di ostacoli. Il contratto in scadenza nel 2027 e soprattutto l’ingaggio elevato (circa 13 milioni di euro lordi a stagione) rappresentano il principale freno per un eventuale affondo della Juventus. I contatti sono esplorativi, ma il nome di Carrasco resta sul tavolo come possibile soluzione d’esperienza, qualora si creassero le condizioni economiche giuste.

ROMA

La Roma aspetta, a stretto giro di posta, una risposta da Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000, archiviata la sconfitta del suo Atletico contro il Real in Supercoppa di Spagna, sta riflettendo seriamente sul proprio futuro. Lo spazio ridotto nelle rotazioni di Diego Pablo Simeone e la panchina integrale nel derby hanno accelerato le valutazioni dell’ex Napoli, che, secondo quanto riportato da SkySport, appare ora più disponibile a considerare una partenza. Nelle prossime ore Raspadori incontrerà i suoi agenti e si confronterà con la famiglia prima di prendere una decisione definitiva. Che la Roma attende entro la giornata di domani.

Si definirà durante questo fine settimana il via alla nuova vita, calcistica e umana, di Edoardo Bove. Il centrocampista risolverà il proprio contratto con la Roma per poi firmare con il Watford, club militante in Championship, seconda divisione del campionato inglese di proprietà della famiglia Pozzo (la stessa dell'Udinese). Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i dettagli dell'operazione verranno ultimati, come detto, nel corso del weekend e già a partire dalla prossima settimana si unirà agli Hornets del tecnico spagnolo Javi Gracia. Per il classe 2002, dunque, si prospetta un ritorno in campo ad oltre un anno di distanza da quel 1 dicembre 2025 quando al 16' di Fiorentina-Inter collasso sul prato del 'Franchi' colpito da arresto cardiaco.

La Roma accelera per uno dei talenti più promettenti del calcio francese. Secondo quanto riportato da SkySport, i giallorossi stanno intensificando i contatti con l'Olympique Marsiglia per Robinio Vaz, giovane attaccante classe 2007 della squadra allenata da Roberto De Zerbi. Le trattative sono entrate nel vivo: nella giornata odierna il club capitolino ha compiuto passi avanti concreti con i transalpini, e per domani sono già programmati nuovi incontri tra le parti. La Roma sembra determinata a battere la folta concorrenza che circonda il giovane centravanti. Il contratto con il club provenzale scade, però, nel 2028, elemento che potrebbe complicare l'operazione dal punto di vista economico.

LAZIO

Colpo in entrata della Lazio, che dopo aver sostituito l'attaccante Valentin El Taty Castellanos con Petar Ratkov ha fatto lo stesso con Kenneth Taylor al post di Matteo Guendouzi in mediana. Questo il comunicato ufficiale dei biancocelesti sul centrocampista olandese classe 2002, prelevato a titolo definitivo dall'Ajax e in attesa del transfer per mettersi subito a disposizione di mister Maurizio Sarri: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax".

Per un Kenenth Taylor che è già arrivato, un Giovanni Fabbian che potrebbe arrivare e un Alex Toth come ipotesi sempre viva, per la mediana della Lazio c'è anche una pista di mercato che tramonta definitivamente. Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport è da considerarsi impercorribile l'ipotesi di un approdo alla Lazio di Quinten Timber, centrocampista classe 2001 del Feyenoord. L'emittente satellitare ha riportato poco fa la notizia del no definitivo dello stesso calciatore nativo di Urecht alla proposta della società di Claudio Lotito.

FIORENTINA

Ora è ufficiale: Marco Brescianini lascia l'Atalanta per unirsi alla Fiorentina per il resto della stagione (almeno). Un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola.

Arrivano ulteriori indiscrezioni sull'interesse dell'Al Hilal per Pablo Marì. Secondo quanto raccolto da TMW, i sauditi allenati da mister Simone Inzaghi vorrebbero il difensore in forza alla Fiorentina fino a fine stagione con opzione per farlo restare un altro anno. Il suo attuale contratto coi gigliati, del resto, durerebbe fino al 30 giugno 2027.

UDINESE

L'Udinese continua a monitorare il mercato sudamericano e ha individuato un profilo interessante per la corsia mancina. Si tratta di Cesar Inga, terzino sinistro classe 2002 dell'Universitario di Lima, che da tempo ha catturato l'attenzione del club friulano. Le trattative tra le parti vanno avanti da diverse settimane, ma l'operazione presenta un ostacolo significativo: l'Udinese non dispone al momento di slot liberi per tesserare giocatori extracomunitari. Una limitazione che costringe la dirigenza bianconera a valutare soluzioni alternative per assicurarsi il giovane talento peruviano. Le opzioni sul tavolo sono principalmente due. La prima prevede un'acquisizione in collaborazione con il Watford, club inglese che fa parte della stessa galassia della famiglia Pozzo, soluzione già sperimentata in passato per aggirare i vincoli burocratici. L'alternativa sarebbe quella di concludere l'affare ma lasciare temporaneamente il giocatore in Perù, permettendogli di continuare la sua maturazione con la maglia dell'Universitario in attesa di liberare uno slot per il trasferimento definitivo in Italia.

TORINO

Il Girona non è l'unico club sulle tracce di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 approdato al Torino la scorsa estate dall'Inter senza però riuscire a convincere nella sua avventura granata. Stando a quanto riportato da SportMediaset sul giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Empoli nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio del Paris FC, secondo club della capitale francese che nella giornata di oggi ha messo a segno il primo colpo della sua sessione invernale prelevando dal Burnley l'taliano Luca Koleosho.

HELLAS VERONA

Il Verona annuncia un nuovo acquisto: è ufficiale l'arrivo di Arthur Borghi dal Corinthians. Il classe 2007 arriva a parametro zero, con il 20% sulla futura rivendita garantito al club brasiliano. Come spiegato da Paolo Zanetti inizialmente il ragazzo farà esperienza fra Primavera e un assaggio di prima squadra, dunque non entrerà chiaramente in concorrenza con Montipò, Perilli e Toniolo. Di seguito il comunicato dell'Hellas Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - da Sport Club Corinthians Paulista, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive del portiere brasiliano Arthur Borghi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Ufficiale anche il secondo nuovo arrivo in casa del Verona, dopo l'annuncio che riguarda il giovane portiere Arthur Borghi (arrivato dal Corinthians). Il club gialloblu ha infatti comunicato la firma per l'attaccante brasiliano Isaac, classe 2004, che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ricordiamo che l'accordo con l'Atletico Mineiro, club dal quale proviene, prevede una percentuale su una eventuale futura rivendita del 50%. Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dal Clube Atlético Mineiro, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Isaac Aguiar Tomich, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Jesús Santiago Pérez, meglio noto più semplicemente come Yellu, saluta Verona. L’Hellas ha infatti comunicato di aver ceduto - in prestito a Futebol Clube de Arouca - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC, si legge nel comunicato stampa ufficiale, saluta Yellu e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale

PARMA

Il Parma è vicino a chiudere un colpo per le fasce offensive. Andreas Schjelderup, esterno norvegese di 21 anni del Benfica, è il profilo individuato dai ducali per rinforzare la rosa nella finestra invernale di mercato. Il club emiliano ha manifestato concretamente il proprio interesse per l'internazionale scandinavo e le trattative con il Benfica sono già in fase avanzata. La formula dell'operazione, secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al Parma di valutare il giocatore prima di un eventuale investimento definitivo. Lo spazio trovato da Schjelderup in Portogallo si è ridotto progressivamente con l'arrivo in panchina di José Mourinho. Il giovane talento ha collezionato 21 presenze stagionali condite da due reti e tre assist, ma il suo minutaggio è calato sensibilmente. L'allenatore portoghese, tuttavia, sta attendendo rinforzi offensivi prima di dare il via libera definitivo alla cessione. Il Benfica valuta attentamente la situazione: l'investimento per assicurarsi Schjelderup è stato consistente, circa 14 milioni di euro complessivi, e i lusitani potrebbero richiedere al Parma il pagamento di un onere per il prestito.

GENOA

Stallo nella trattativa fra Genoa e Al-Nassr per Bento, portiere brasiliano classe 1999. Stando a quanto riportato da SkySport il club saudita avrebbe aperto alla cessione dell'ex prodotto del vivaio dell'Atletico Paranaense, ma con il tecnico Jorge Jesus che avrebbe chiesto alla sua dirigenza di prendere tempo. A tal proposito, nella serata di oggi è prevista un contatto fra i due club e l'agente dell'estremo difensore per provare a sbloccare l'operazione. Per quanto riguarda, infine, la posizione di Bento non ci sono dubbi: il 26enne ha scelto il progetto di Daniele De Rossi con il Grifo che ha aumentato l’offerta per l’ingaggio che verrà pagato con contributo del club saudita.

LECCE

Adesso c'è anche l'ufficialità: Omri Gandelman è un nuovo calciatore del Lecce. Il mediano classe 2000 era atterrato questa mattina all’aeroporto di Brindisi e si è diretto a Lecce, dove in giornata ha svolto le visite mediche per unirsi alla sua nuova squadra. In questi minuti è arrivato anche il comunicato dei giallorossi che ne annuncia l'approdo: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Omri Gandelman dal KAA Gent. Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva".

IL MANCHESTER CITY ANNUNCIA IL COLPO DA 75 MILIONI: ECCO SEMENYO DAL BOURNEMOUTH. L'ARSENAL BLINDA SAKA, IL TOTTENHAM CHIUDE PER SOUZA. PSG, DEMBELE RIFIUTA LA PRIMA OFFERTA DI RINNOVO

Il Manchester City ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Antoine Semenyo dal Bournemouth, siglando con l’attaccante un contratto di cinque anni e mezzo, valido fino al 2031. Classe 1997, nato a Londra da genitori ghanesi, Semenyo ha fatto il suo percorso professionale iniziando al Bristol City, con esperienze in prestito a Bath City, Newport County e Sunderland, prima di affermarsi come uno degli attaccanti più temuti della Premier League. Il suo talento è stato notato dal Bournemouth, che lo ha prelevato a metà stagione 2022/23, permettendogli di crescere e diventare una figura chiave delle Cherries, collezionando complessivamente 110 presenze e affermandosi come esterno offensivo di grande qualità e dinamismo.

Bukayo Saka è stato blindato dall'Arsenal. Lo riporta The Athletic, secondo il quale l'esterno offensivo inglese ha già trovato l'accordo con i gunners per un nuovo accordo: si passa dall'attuale scadenza al 2027 a un prolungamento finoh al 2031. Il club londinese negli ultimi mesi si è cautelato rinnovando i contratti di William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly. Classe 2001, Saka è un prodotto del vivaio dell'Arsenal. In questa stagione ha già raccolto 27 presenze, segnando 7 reti.

Il Tottenham piazza il primo colpo del suo mercato, con un innesto di prospettiva. Gli Spurs hanno infatti chiuso per Joao Victor de Souza Menezes, meglio conosciuto come Souza, promettente terzino brasiliano classe 2006 in arrivo dal Santos a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione si è conclusa sulla base di 15 milioni di euro, investimento importante per un giocatore di appena 18 anni considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano nel suo ruolo. Nella giornata di domenica Souza volerà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e completare l’iter che porterà alla firma con il club londinese. Nelle scorse settimane il giovane difensore era stato accostato anche al Milan, che aveva monitorato la situazione senza però affondare il colpo. I costi elevati dell’operazione hanno infatti spinto il club rossonero a non intavolare una trattativa concreta con il Santos. Il Tottenham, invece, ha deciso di puntare forte su Souza, anticipando la concorrenza e mettendo a segno un investimento strategico in prospettiva. Ora il talento brasiliano è pronto a iniziare la sua avventura in Premier League.

Dopo una stagione da sogno culminata con il trionfo in Champions League e una raffica di premi individuali – Pallone d’Oro, Giocatore dell’Anno UEFA e Miglior Trofeo – Ousmane Dembélé è diventato il simbolo del nuovo PSG vincente. Il nazionale francese, protagonista assoluto del primo storico successo europeo del club parigino, è ora al centro delle discussioni per il prolungamento del contratto. La dirigenza del PSG ha avviato una campagna di rinnovi per blindare l’ossatura della squadra, seguendo una politica salariale più sostenibile e con una parte variabile importante. Un modello che in passato non aveva convinto Gianluigi Donnarumma, poi passato al Manchester City, ma che ora viene proposto anche a Dembélé. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club avrebbe presentato una prima offerta da circa 30 milioni di euro a stagione. Una proposta ritenuta però insufficiente dall’entourage del giocatore, che punta a una cifra quasi doppia. La distanza tra le parti è quindi ancora ampia, anche perché l’attuale contratto dell’attaccante scade nel 2028 e non c’è fretta immediata di chiudere. Rientrato gradualmente dopo lo stop di novembre, Dembélé ha iniziato il 2026 da titolare contro Paris FC e Marsiglia, segnando anche nel Trophée des Champions. Ora punta a una seconda parte di stagione da protagonista. Sul campo e, presto, anche al tavolo delle trattative.

Le casse del Metz possono tirare un respiro di sollievo grazie alla cessione di Brian Madjo, giovane talento anglo-lussemburghese di appena 16 anni, passato all’Aston Villa con un contratto quinquennale. La cifra dell’operazione -12 milioni di euro - rappresenta un vero colpo per il club francese, soprattutto se si considera che Madjo vanta solo cinque presenze in Ligue 1, per un totale di circa 160 minuti di gioco. Madjo aveva già fatto parlare di sé lo scorso agosto, quando contro lo Strasburgo è diventato il più giovane giocatore della storia del Metz a esordire titolare in Ligue 1, a soli 16 anni e 217 giorni. Nato a Enfield, in Inghilterra, il giovane attaccante era arrivato a Metz nel 2023 dal Racing FC Union Luxembourg, firmando il primo contratto professionistico nel giugno successivo. Sotto la guida di Stéphane Le Mignan, si è integrato nel gruppo della prima squadra, continuando nel frattempo a giocare con la squadra riserve.

Il Burnley Football Club ha ufficialmente annunciato di aver ceduto in prestito Luca Koleosho al Paris FC fino al termine della stagione 2025/26. Il 21enne esterno offensivo, dopo aver trascorso la prima metà della stagione in Spagna con l’Espanyol - dove ha collezionato una presenza da titolare e tre ingressi dalla panchina in tutte le competizioni - avrà ora l’opportunità di mettersi in mostra in Ligue 1. Il trasferimento è subordinato al completamento delle formalità legate al trasferimento internazionale, ma permetterà a Koleosho di accumulare minuti e continuare il suo percorso di crescita in un contesto competitivo. Per il Paris FC, l’arrivo del giovane talento italiano (12 presenze e 2 reti con l'Under-21 azzurra) rappresenta un rinforzo importante sulle corsie offensive, mentre per Koleosho si tratta di un’occasione per rilanciarsi dopo una prima metà di stagione con poche opportunità in Liga.

Colpo storico per il calcio brasiliano: Gerson è ormai un nuovo giocatore del Cruzeiro per la stagione 2026. Il centrocampista di 28 anni, reduce dall’esperienza semestrale allo Zenit San Pietroburgo, ha firmato un contratto quadriennale con il club celeste, diventando la trattativa più costosa mai realizzata da un club sudamericano. Il costo complessivo dell’operazione si aggira sui 30 milioni di euro (circa 188 milioni di real brasiliani), di cui 27 milioni fissi e 3 legati a bonus, superando gli investimenti precedenti per Vitor Roque e Samuel Lino.