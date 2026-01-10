Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan

Niclas Fullkrug è già sceso in campo con la maglia del Milan, ma il mercato di gennaio è cos: capita di presentarsi ufficialmente dopo aver già fatto capolino sul manto erboso. Anche senza segnare: un problema che il centravanti tedesco non serve avvertire. E l’ex Borussia Dortmund non pare nemmeno avere paura della maledizione del numero 9: “È sinonimo di gol - ha detto in conferenza stampa. Non l'avevo mai scelto in passato, se non con la Germania. Non ho degli idoli in particolare. So che ha un certo peso. Qui al Milan l'hanno indossato giocatori di qualità enorme e spero di esserne all'altezza".

Fiducia sul rinnovo di Maignan. Intanto il Milan lavora per la firma del portiere francese: l’offerta è quella giusta. 5,7 milioni di euro a stagione più 1,5 di bonus: firmando, l’ex Lille diventerebbe, alla pari con Rafael Leao, il giocatore più pagato nella rosa attualmente a disposizione di Allegri. Restano da limare alcuni dettagli sulle commissioni da corrispondere all’entourage di Magic Mike: non un dettaglio banale, ma neanche uno scoglio insormontabile. Si tratta, mentre il portiere si è visto multare dal Giudice Sportivo per le offese all’arbitro nell’ultimo turno di campionato.

In attesa della fumata bianca, Allegri sorride per il recupero di Christopher Nkunku: l’attaccante francese si è allenato in gruppo nella giornata appena conclusa, e sembra aver superato il problema alla caviglia che lo ha costretto a restare ai box per due settimane.