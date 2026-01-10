Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa
Il Vicenza ha aperto ufficialmente il mercato invernale con la cessione in prestito di Stefano Cester al Giugliano.
Archiviata la prima uscita, il club biancorosso è ora concentrato su un’altra partenza: quella di Nicholas Fantoni. Sul difensore è emerso anche l'interesse del Team Altamura, pronto a spingere per la chiusura dell’affare a inizio settimana.
Le mosse in uscita sono strettamente collegate alle entrate. Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal in cima alla lista del direttore sportivo Giorgio Zamuner resta Daniel Leo, centrale del Crotone, profilo ritenuto ideale per rinforzare la difesa.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
