Pardo sul Milan: "Allegri fa bene a pensare alla Champions e non allo scudetto"

Pierluigi Pardo, voce di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio fra Milan e Genoa attraverso i microfoni di Milannews.it:

Cos'è mancato al Milan?

"L'approccio. A parte i primi dieci minuti, il primo tempo non è stato feroce, merito anche del Genoa che ha fatto una bella partita di palleggio nel primo tempo. Poi nella ripresa il Milan è cresciuto molto, ci ha messo voglia e grinta, ha creato occasioni da gol. Poteva trovare anche prima l'1-1 e poi provare a vincere la partita, ma va anche detto che nel finale ha rischiato di perderla. Non è la prima volta che il Milan si impantana con una piccola, tre pareggi e una sconfitta contro Cremonese, Parma, Pisa e appunto Genoa. Il Milan è un po' il contrario dell'Inter, cioè vince gli scontri diretti e perde punti con le piccole. Deve crescere da questo punto di vista perchè poi questi sono punti che pesano. La stagione del Milan resta positiva, ma questa contro il Genoa è certamente un'occasione persa".

Fa bene Allegri a continuare a focalizzarsi sulla qualificazione Champions e non sullo scudetto?

"Allegri fa bene, come faceva Conte un anno fa. Dopo una stagione catastrofica come quella scorsa, l'obiettivo che ti viene dto è ovviamente quello di arrivare tra le prime quattro. Se poi il Milan dovesse arrivare secondo o terzo non sarebbe un fallimento, anche per questo Allegri sottolinea sempre il discorso del quarto posto".