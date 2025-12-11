Abodi risponde a Berlusconi: "Una partita di Serie A in chiaro? Ogni opzione è percorribile"

Nel corso del suo intervento a margine dell'inaugurazione del laboratorio antidoping a Roma, Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha parlato anche della proposta di Pier Silvio Berlusconi, che ha detto di sognare una partita in chiaro della Serie A. Il 65 ha risposto così, come si legge sull'ANSA: "Non so se sia utile avere una finestra in chiaro per il campionato, ma dipende dalle politiche che svilupperà la Lega. Ritengo che comunque ogni opzione sia percorribile, anche se ormai il campionato va da tempo solo sulle piattaforme".

