Abraham-gol flash, Djalo si accoda: il Besiktas torna a vincere e rosicchia punti in Super Lig

La caduta casalinga con il Fenerbahce aveva fatto parecchio male al Besiktas, anche e soprattutto per l'abisso creato in classifica, ma i ragazzi di Yalcin si sono rimboccati le maniche per ritrovare il successo. Nell'arco di due minuti Tammy Abraham (in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma) ha stappato il match, poi ci ha pensato l'ex Juventus Tiago Djaló ad ampliare il vantaggio, Jota Silva il mattatore finale della serata.

Con questo risultato le Aquile nere non solo tornano a trionfare, ma agguantano tre punti pesantissimi per guadagnare terreno sui rivali. Agganciando momentaneamente la quinta posizione e il Sammsunspor (deve ancora giocare). A cinque passi di ritardo dai Canarini e dal Trabzonspor di Andre Onana.

Super Lig, programma completo 12esima giornata

Venerdì 7 novembre

Genclerbirligi - Basaksehir 2-1

Sabato 8 novembre

Gaziantep - Rizespor 2-2

Trabzonspor - Alanyaspor 1-1

Kasimpasa - Goztepe 0-2

Antalyaspor - Besiktas 1-3

Domenica 9 novembre

Karagumruk - Konyaspor

Kocaelispor - Galatasaray

Fenerbahce - Kayserispor

Samsunspor - Eyuspor

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Galatasaray 29 punti*

2. Fenerbahce 25*

3. Trabzonspor 25

4. Goztepe 22

5. Sammsunspor 20*

6. Besiktas 20

7. Gaziantep 19

8. Alanyaspor 15

9. Konyaspor 14*

10. Rizespor 14

11. Basaksheir 13

12. Antalyaspor 13

13. Genclerbirligi 11

14. Kocaelispor 11*

15. Kasimpasa 10

16. Kayserispor 9*

17. Eyuspor 8*

18. Karagumruk 4*

*una gara in meno