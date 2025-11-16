Acqua santa a Formello: Lazio, sono troppi gli infortuni e Lotito fa benedire i campi

Emergenza infortuni per la Lazio. Il tecnico Sarri non avrà a disposizione diversi giocatori per la ripresa del campionato fissata fra una settimana. I giocatori che non saranno a disposizione saranno Gigot, operato alla caviglia, Taty Castellanos, che ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra, Cancellieri, lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra per l'attaccante biancoceleste e Nuno Tavares, lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro, mentre Dele-Bashiru ha recuperato dalla lesione al flessore della coscia destra ma rimarrà fuori rosa.

Rovella si dovrà operare

Ultimo in ordine di tempo Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste infatti è sempre alle prese con la pubalgia e sembra non aver risolto questo problema. Il giocatore andrà sotto i ferri e sarà quindi indisponibile per i prossimi impegni. Un’assenza importante per Maurizio Sarri che andrà ad aggiungersi ai giocatori già indisponibili.

Acqua benedetta su Formello

Motivo per cui Claudio Lotito nella giornata di ieri ha deciso di affidarsi ad un suo amico prete. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il curato ha benedetto i campi di Formello. Un aiuto celeste alla squadra biancoceleste per cercare di ovviare alle tante indisponibilità di questo periodo.