La prima volta non si scorda: Castellanos subito in gol al West Ham, così passa in FA Cup

È successo tutto così velocemente, tra l'addio alla Lazio e la firma sul nuovo contratto con il West Ham per ufficializzare lo sbarco in Premier League sei giorni fa. E oggi, nei trentaduesimi di FA Cup contro il QPR, Taty Castellanos ha lasciato subito il segno con il primo gol con la maglia granata degli hammers. Mettendo così fine alla serie di 10 partite senza vittorie con un trionfo nei supplementari (2-1), evitando brutte figure con una squadra di Championship (Serie B inglese).

L'investimento da circa 29 milioni di euro, attaccante argentino di 27 anni, ha segnato nel primo tempo supplementare regalando la prima vittoria agli Hammers da quella per 3-2 contro il Burnley in Premier League dell’8 novembre. Permettendo così anche al suo nuovo allenatore, Nuno Espirito Santo, di mettere da parte per un momento la pressione sulle sue spalle e prendendo una boccata d'ossigeno a fine partita. La rete nata grazie al traversone di Jimmy Dunne che ha pescato Castellanos smarcato e capace di svettare, per schiacciare in rete di testa il gol vittoria.

Il tecnico del West Ham ha commentato al termine della partita la vittoria e il passaggio del turno in FA Cup: "È davvero una bella sensazione (tornare a vincere, ndr). Fa bene a noi, ai tifosi, ai ragazzi. Abbiamo iniziato con il controllo del gioco, dominando, ma senza creare molto. Nel secondo tempo siamo partiti molto bene. Le combinazioni che siamo riusciti a trovare erano qualcosa che doveva scattare. Nel complesso, per quanto riguarda lotta, desiderio e carattere, sono molto soddisfatto, soprattutto nella situazione in cui ci troviamo. Abbiamo subito gol e siamo riusciti a reagire. Oggi era importantissimo per noi. I gol portano fiducia. I nostri giocatori offensivi hanno fatto davvero bene. I gol cambiano tutto, non solo per loro a livello personale, ma per noi come squadra. Cambieranno la nostra settimana: ci sentiremo meglio, i giocatori recupereranno meglio. Penso che possiamo fare un passo avanti e migliorare. Questa settimana andrà tutto meglio".