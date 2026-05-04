Adani distrugge Allegri: "Al ritorno ha meno punti di Conceicao, ma lui una coppa la vinse..."

Per una Milano nerazzurra che festeggia la conquista dello Scudetto, ce n'è una rossonera che vive settimane di apprensione. Il Milan non sa più vincere e ieri è uscito con le ossa rotte dal Mapei Stadium contro un Sassuolo travolgente che si è imposto per 2-0. Un risultato che, qualora la Roma dovesse battere questa sera la Fiorentina, rimetterebbe definitivamente in discussione l'accesso alla Champions League.

Un traguardo che fino a qualche mese fa appariva scontato e che invece il Milan ha rimesso in bilico dopo le brutte performance fatte nel 2026. Anche di questo ha parlato l'ex calciatore e opinionista Daniele Adani nel corso della Domenica Sportiva, su Rai 2, evidenziando i pessimi risultati di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: "Milan troppo brutto per essere vero? O si può dire che è stato bello fino a metà? 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, 4 nelle ultime 7 e 5 nelle ultime 10. Vuol dire che delle ultime 10, più di due mesi, ne ha persa una su 2. È a 15 punti dalla vetta. Ha tirato 7 volte in porta nelle ultime 5 partite, parliamo di una media di 7 tiri al mese".

Adani ha poi continuato citando i pessimi numeri dei rossoneri avuti nella seconda parte di campionato e facendo un paragone con la squadra di Sergio Conceicao: "Il Milan è settimo nel girone di ritorno, se la Fiorentina domani vince a Roma può scendere all'ottavo posto. Allegri nel girone di ritorno ha fatto meno punti di Conceicao l'anno scorso, ma Conceicao ha vinto una coppa ed è andato in finale in un'altra coppa. Non sono gli ultimi 10 mesi rovinati da una partita, è una stagione senza le coppe europee fatta abbastanza bene per metà e male per l'altra metà".