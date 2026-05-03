Adani: "L'Inter è la squadra più forte e soprattutto è quella che ha giocato meglio: non è scontato"

Lele Adani, commentatore della Domenica Sportiva, ha parlato così del 21° Scudetto dell'Inter, messo in banca stasera col successo sul Parma. L'ex difensore ha messo in evidenza i meriti di Chivu: "Le sconfitte sono state 4 nelle prime 12, però poi 5 totali: ha perso contro le più forti, ma ha sempre controllato con autorevolezza e due caratteristiche. L'Inter è la squadra più forte e soprattutto è quella che ha giocato meglio, oltre ad aver fatto più gol di tutti: non è scontato e negli ultimi anni di Serie A non è sempre successo".