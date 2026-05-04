Adani: "Per vincere bisogna attaccare, chiaro ed evidente. E Chivu lo ha capito subito"

Anche Lele Adani ha parlato dello Scudetto nerazzurro nel suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera: "Psg-Bayern non è stata solo una delle più belle partite di sempre, ma rappresenta proprio LA «gara manifesto» della direzione del calcio moderno. Per vincere bisogna attaccare. Chiaro ed evidente. E anche nella nostra Serie A lo scudetto se lo aggiudica, con merito, l’Inter perché ha sempre giocato per vincere. Chivu lo ha certificato anche in conferenza stampa".

"Non guardo mai i numeri difensivi, i gol si fanno e si prendono, soprattutto quando ti prendi determinati rischi e hai la linea difensiva molto alta. La cosa più importante è essere propositivi. Sono finiti i tempi delle migliori difese che vincono i campionati".

Adani ha sottolineato l'importanza di un innesto difensivo come Akanji, che ha consentito alla squadra di giocare il 3-5-2 in modo molto moderno, visto che nessuno in Italia lo interpreta in maniera così offensiva come l’Inter: lo testimoniano anche i 18 assist di Dimarco, decisivi ancora di più vista la prolungata assenza di Dumfries.