Addio Castellanos, Guendouzi può partire. Lazio, 60 milioni per almeno 4 acquisti

La Lazio che ha perso e male all'Olimpico la prima gara di questo 2026 in queste ore sta definendo gli ultimi dettagli burocratici relativi alla cessione del Taty Castellanos al West Ham. L'operazione da 30 milioni di euro definita con gli hammers è la prima di un calciomercato che vede la squadra del presidente Lotito nuovamente libera di operare dopo il blocco della scorsa estate. Subito una cessione per aumentare il numero di operazioni da definire in questo mese di gennaio che si sta prefigurando come mese chiave per capire in che direzione procede il progetto biancoceleste. Se la qualificazione alle coppe europee è ancora un obiettivo della squadra capitolina o se c'è ormai aria di ridimensionamento.

"Castellanos va sostituito", ha dichiarato nel pre-gara dell'Olimpico un Angelo Fabiani che poi s'è soffermato anche sulla possibile partenza di Mateo Guendouzi senza escludere anche un suo addio. Anzi. "Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio - ha dichiarato il direttore sportivo biancoceleste a DAZN -. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, pertanto staremo a vedere. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un giocatore della Lazio, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos". Parole che spalancano la porta a un addio dell'ex OM, anche perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il Fenerbahce ha in realtà già messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus per portare il calciatore in Turchia.

Guendouzi insomma può partire e a quel punto la Lazio avrà 60 milioni di euro da gestire nelle prossime quattro settimane per evitare un ridimensionamento che stando a quanto visto in questa stagione e quest'oggi all'Olimpico appare dietro l'angolo. Un budget importante per mettere a disposizione di Sarri non solo i sostituti di chi è andato via o dovrebbe farlo a stretto giro di posta, ma anche quei giocatori che non sono arrivati in estate.

In questo contesto l'arrivo dello svincolato Lorenzo Insigne può rappresentare solo un antipasto e nemmeno una priorità. Un'operazione di contorno perché a questa Lazio a gennaio servono almeno un terzino sinistro dal alternare a Pellegrini (Nuno Tavares è in uscita, ndr), due centrocampisti titolari e un centravanti che possa sostituire Castellanos. "Ho chiesto giocatori importanti", ha detto Sarri nel post-gara. E allora 60 milioni per tre titolari più Insigne diventa un budget considerevole, ma non così importante considerando che Fabiani dovrà acquistare tre calciatori da inserire subito nell'undici titolare. Un budget che la società capitolina dovrà investire sapientemente: vietati gli errori, il rischio ridimensionamento è dietro l'angolo.