TMW Lazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già aperto

Stanno emergendo ulteriori dettagli riguardo l'offerta arrivata a Formello dal Fenerbahce per Mateo Guendouzi.

Nelle scorse ore vi avevamo raccontato come il club turco fosse piombato sul centrocampista della Lazio, unendosi alla corsa al francese assieme al Sunderland e il Newcastle. Con il passare del tempo, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto ulteriori informazioni: il Fenerbahce ha offerto ai biancocelesti 25 milioni di euro e Guendouzi avrebbe già aperto al trasferimento a Istanbul. La palla, adesso, passa dunque alla Lazio che deciderà se accettare o meno la proposta.

Intanto la Lazio sta definendo la cessione di Castellanos al West Ham

Valentin Castellanos è sempre più vicino al West Ham. Mancano solo da ultimare alcune questioni burocratiche: come raccolto da TMW, l'attaccante è arrivato in questi minuti a Londra e adesso sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che gli permetterà di unirsi agli Hammers. Alla Lazio andranno 30 milioni di euro.