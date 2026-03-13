Adelio Moro: "Palladino un predestinato, ma con il Bayern ha messo in difficoltà la squadra"

“Stimo molto Palladino e sono d’accordo con Luca Percassi nel dire che è un predestinato”. Ma le scelte del tecnico dell’Atalanta, nell’ultima gara con il Bayern Monaco, non hanno certo convinto. Adelio Moro, ex centrocampista tra le altre di Atalanta e Inter, spesso ospite del TMW News, ne ha parlato all’Eco di Bergamo: “Facendo così ha messo in difficoltà la squadra. Devi sapere con chi vai a giocare, così con il Bayern perdi tutti i duelli”.

Resta il fatto che l’Atlanta abbia affrontato una delle squadre migliori d’Europa: “Con l’Arsenal le vedo favorite, in finale - ha aggiunto Moro -. Ma l’Atalanta è molto più di quella di martedì”. Da capire se ci sarà un contraccolpo: “Non mi aspetto un’Atalanta mortificata, non è l’unica italiana che ha perso male in Champions League in questa stagione”.

Quanto al prossimo impegno di campionato: “L’Inter è la più forte, ma non sempre la più forte vince. E poi l’Inter qualche volta sbaglia atteggiamento e ha amnesie. Può essere colpita”.