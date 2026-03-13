Fofana mr assist: "Spero di arrivare a 20. Scudetto? Siamo il Milan, non serve aggiungere altro"
“Da 2-3 anni mi sto allenando con il sinistro. Sto migliorando”. Youssuf Fofana, centrocampista del Milan, racconta così il bell’assist per il gol vittoria di Estupinan nel derby: “Sento amore e supporto qui a Milano, non sento altro”.
Fofana è arrivato a tredici assist, ma conta a fare ancora meglio: “Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol - dice a Sport Mediaset -, anche se ogni tanto sbaglio. Cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non mi vuole bene perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr)”.
Passaggio finale sul perché credere allo scudetto: “Siamo il Milan. Non c’è bisogno di un messaggio di Fofana. Siamo il Milan, questo basta”.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
